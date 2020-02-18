"بعملات متنوعة وطبنجة".. القبض على 3 تجار عملة بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ألقى رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض على 3 أشخاص لقيامهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمنيا. أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام 2 من أصحاب محلات بيع المصوغات - مقيمين بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا، مُمرض "يحمل جنسية إحدى الدول العربية، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وعُثر بحوزتهم على (مبالغ مالية "عملات مختلفة"- طبنجة)، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي المشار إليه، وأن المبالغ المضبوطة من حصيلة نشاطهم الإجرامي. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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