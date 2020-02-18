تأجيل إعادة محاكمة 7 متهمين في قضية "أحداث مجلس الوزراء" لـ 5 مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة الجنايات، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، إعادة إجراءات محاكمة 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الوزراء"، لجلسة 5 مارس؛ لمرافعة النيابة العامة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي، وحسن السايس، وسكرتارية حمدي الشناوي.

وتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثًا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.