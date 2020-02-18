محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
قررت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل المتهمة سارة جمال بضمان محل إقامتها، في إعادة إجراءات محاكمة 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الوزراء"؛ لظروف حملها.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي، وحسن السايس.
وواجهت المحكمة المتهمة سارة جمال بالتهم المنسوبة اليها فأنكرتها جميعا.
وعقب تقديم قرار القبض على المتهمة سارة جمال رقم 182 في أمر الإحالة، تلا ممثل النيابة العامة امر الاحالة بالاتهامات الموجهة لها، وتضمنت حرق عمد لمباني ومنشآت عامة، وكذلك منع الاجهزة الامنية من تأمين وحماية المنشآت، ومقاومة السلطات، وتخريب واتلاف ممتلكات خاصة وعامة.
كما وجهت النيابة لها ارتكاب جريمة التجمهر، وتكدير السلم العام، وتعطيل المرافق العامة، وحيازة أسلحة بيضاء، ومواد حارقة.
وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
ونسب للمتهمين وآخرين تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
كانت هذه تفاصيل خبر "لظروف حملها".. الجنايات تخلي سبيل متهمة في قضية "أحداث مجلس الوزراء" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.