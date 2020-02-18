نائب بـ"الدستورية": حضور ممثلين لـ 35 دولة باجتماع رؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

تصوير - نادر نبيل:

قال المستشار عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية، إن العلاقات المصرية الأفريقية شهدت تطورا خلال السنوات القليلة الماضية، لذا لم يكن مستغربا تطور العلاقات القضائية مع الدول الأفريقية.

وأضاف "عمر" الأمين العام لمؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، إن مصر تستشعر دورها تجاه أفريقيا لذا نبتت فكرة إقامة المؤتمر بحضور القضاة الأفارقة ورعتها القيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي.

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وأوضح أن فكرة الاجتماع تتبلور حول التركيز حول القضائية الملحة ذات الاهتمام المشترك، ويتم خلال الاجتماع مناقشة المبادئ القضائية المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان.

وأشار إلى أنه في نهاية الاجتماع سنخرج بتوصيات ومخرجات لم توصل إليه القضاة الأفارقة بشأن القضايا المشتركة والمشكلات التي تواجه القضاء وكيفية تجاوزها.

وقال إن متوقع حضور ممثلين لنحو 35 دولة ومشاركة مائة قاض، ومن بين الموضوعات محل المناقشة آلية التفسير الدستوري الذي تناقشه المحاكم، والنزاهة القضائية والشفافية وكيفية الأخطاء المحاسبة على الأخطاء القضائية.

ومن المقرر انعقاد اجتماع القاهرة الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية في القاهرة خلال الفترة من 22 إلى 25 فبراير الجاري تحت رعاية الرئيس السيسي.