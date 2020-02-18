بالخرائط.. "التنبؤ بالفيضان" يعلن أماكن سقوط الأمطار حتى الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف عفيفي:

توقع مركز التنبؤ بفيضان النيل بوزارة الموارد المائية والري، سقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية وتقل شدتها على محافظات الوجه البحري وقد تصل إلى القاهرة، ابتداء من اليوم الثلاثاء حتى يوم الخميس 20 فبراير.

وبحسب ما نشره المركز عبر صفحته الرسمية "فيسبوك" جاءت النتيجة خلال الفترة من 18 فبراير وحتى 20 فبراير ٢٠٢٠، كالتالي:

الثلاثاء 18 فبراير:

من المتوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية، وتقل شدتها على سيناء وخليج السويس ومحافظات الوجه البحري والقاهرة وقد تصل إلى شمال الصعيد.

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الأربعاء 19 فبراير:

من المتوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء وتقل شدتها على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وخليج السويس وبعض محافظات الوجه البحري وقد تصل إلى القاهرة وشمال الصعيد.

الخميس 20 فبراير:

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على أقصى السواحل الشمالية الشرقية.