قافلة الأزهر توقع الكشف على 4660 شخصًا وتجري 30 عملية جراحية بتشاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

واصلت قافلة الأزهر الطبية الرابعة الموفدة إلى دولة تشاد أعمالها لليوم السادس، ووقعت الكشف على 4660 شخصًا، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

وأوضحت مشيخة الأزهر، في بيان لها الثلاثاء، أن القافلة أجرت 30 عملية جراحية متوسطة وكبرى، شملت جراحات العظام والأطفال والجراحة العامة والرمد والمسالك البولية والنساء، فضلًا عن توزيع الدواء المناسب لكل حالة بالمجان، حيث تم شحن سبعة أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لعمل القافلة.

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ومن جانبهم قدم أهالي تشاد الشكر لمصر والأزهر ولفضيلة الإمام الأكبر ولأعضاء القافلة على المجهودات الكبيرة التي قدمتها القافلة للأهالي، باعثين برسالة من ثلاثة كلمات تحمل معاني الوفاء والاعتراف بالجميل قائلين: "شكرًا مصر النيل" وهي تعني شكرًا مصر العطاء والخير.

وتتضمن القافلة 26 طبيبًا من أساتذة طب الأزهر في 14 تخصصًا، بالإضافة إلى طاقم من الصيادلة والممرضين، وتستمر في عملها حتى 18 فبراير الجارى، وتعد هذه القافلة هي الرابعة التي يرسلها الأزهر إلى جمهورية تشاد، وتستهدف هذه القوافل المناطق الأكثر فقرًا واحتياجًا.

وكان فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وجه إدارة القوافل الطبية والإغاثية بتكثيف عملها في داخل مصر وخارجها، للتخفيف من معاناة المحتاجين وآلام المرضى، وذلك انطلاقًا من الدَّور الإنساني والاجتماعي الذي يضطلع به الأزهر، والذي يعد مكملًا لدوره الدعوي والتعليمي.