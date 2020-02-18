"أبوالعينين" يستخرج كارنيه عضوية مجلس النواب ويؤدي اليمين الأحد المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – ميرا إبراهيم:

استقبل المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب بمقر المجلس محمد أبوالعينين عضو مجلس النواب.

وتسلمت الأمانة العامة لمجلس النواب كتاب المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بفوز محمد محمد أبوالعينين بالأغلبية المطلقة في الانتخابات التكميلية بدائرة فسم الجيزة أول بحصوله على ٣٦ ألف صوت و ٢١٣ صوتا.

وأنهت الأمانة العامة إجراءات استخراج كارنيه العضوية للنائب محمد أبوالعينين.

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وأكد المستشار محمود فوزي حضور النائب جلسة الأحد المقبل ٢٣ فبراير لأداء القسم.

وأكد أبوالعينين، في تصريحات صحفية عقب استلامه كارنيه العضوية، عزمه على إعداد عدد من مشروعات القوانين تساهم في تحسين البيئة الاستثمارية وتخدم الصناعة وتطويرها، بالإضافة إلى الدفع في اتجاه تعظيم الموارد الموجهة إلى برامج الحماية الاجتماعية للتيسير على المواطنين.

وأضاف أبوالعينين أنه سيستمر في الدفاع عن كل القضايا الوطنية سواء في الداخل والخارج من خلال علاقاته البرلمانية المنتشرة في برلمانات الدول الصديقة.