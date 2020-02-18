وزير الأوقاف يطالب الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات حاسمة تجاه الإرهاب الإلكتروني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

طالب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الأمم المتحدة بالعمل على اتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة تجاه الإرهاب وداعميه، واتخاذ إجراءات دولية تجاه الإرهاب بصفة عامة والإرهاب الإلكتروني بصفة خاصة.

وطالب وزير الأوقاف، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر تحصين الشباب ضد التطرف، الثلاثاء، الذي تعقده رابطة العالم الإسلامي، بمقر الأمم المتحدة بالعاصمة السويسرية جينيف، بإلزام الشركات الكبرى المسيطرة على مواقع التواصل بحجب الصفحات الداعمة للإرهاب والداعية إليه، وهو ما لاقى ترحيبا من جميع الحاضرين .

ويحضر المؤتمر الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والسفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، والدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، وخالد عكاشة عضو المجلس البابوي لحوار الأديان بالفاتيكان، والدكتور عبد الله معتوق المعتوق مستشار أمين عام الأمم المتحدة، ومستشار أمير الكويت، وعشرات العلماء والمفكرين والمثقفين من مختلف دول العالم.