"قيم النواب": مطالبة العالم بتطبيق تجربة المواطنة دليل على نجاحها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

وجه النائب أحمد مصطفى الفرجاني عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، التحية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على نجاحه الأممي والدولي الكبيرين في استعراض التجربة المصرية فيما يتعلق بتحقيق دولة المواطنة المتكافئة ودورها في محاربة التمييز على أساس ديني، وتجربتها في حماية دور العبادة ومواجهة الإرهاب والفكر المتطرف.

وأعتبر "الفرجانى"، في بيان اليوم الثلاثاء، أن ردود فعل الدولية واسعة النطاق حول حديث الدكتور محمد مختار جمعة عن هذه التجربة بمثابة دليل على إنها حققت نجاحات كبيرة ومبهرة واصبحت نموذجًا رائعًا يطالب العالم كله بتطبيقها.

وقال وكيل لجنة القيم بالبرلمان، إن أكبر دليل على ذلك، إعراب ممثل الفاتيكان في اللقاء عن أمنيته أن تعم التجربة المصرية العالم كله، وأن تعبر حدوده وأيضا إشادة ممثل مجلس الكنائس العالمي بالتجربة المصرية في تعزيز التسامح الديني، وإشادة المطران لوقا مطران سويسرا وجنوب فرنسا بالعرض المشرف الذي عرضه وزير الأوقاف، وقوله: "أدعو العالم كله للاطلاع على أرض الواقع على التجربة المصرية الفريدة في تحقيق المواطنة المتكافئة واحترام الإنسان".

وأشار إلى أن تجربة مصر في تطبيق مبدأ المواطنة والتعايش السلمي بين جميع من يعيشون على أرضها غير مسبوقة في تاريخ البشرية جمعاء في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى أرسى مبدأ تحقيق العدالة الكاملة والحقيقية بين جميع المواطنين الذين يعيشون على الأرض المصرية فالكل يتمتع بالحقوق الكاملة وغير المنقوصة بما فيها تطبيق جميع المبادرات الإنسانية والاجتماعية وفي مقدمتها المبادرات الصحية التي تم تطبيقها بالمجان على كل من يعيشون على أرض مصر.