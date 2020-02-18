لأول مرة.. "المصرية لإدارة مترو الأنفاق" تحصل على شهادة 9001 ISO

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

أعلنت وزارة النقل، عن حصول الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق على شهادة "9001 ISO"، في جودة عملية المُراقبة والتحكم في التشغيل، وذلك لأول مرة منذ بدء تشغيل مترو الإنفاق في عام 1987 لتكون شركة المترو هي أول وسيلة نقل جماعي سككي في مصر تحصل على هذه الشهادة العالمية في مجال إدارة التشغيل بما يجعل شركة مترو الأنفاق في مصاف الشركات الكبرى المشغلة لخطوط المترو".

وقال المهندس كامل الوزير وزير النقل، في بيان اليوم الثلاثاء، إن حصول الشركة على هذه الشهادة تجسيد لنجاح الدولة المصرية في تطوير منظومة النقل الجماعي في مصر؛ لافتا إلى أنه تم منح الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو هذه الشهادة العالمية بعد المراجعة والفحص في وجود خُبراء أجانب عن شركة " SIS " ذات الاعتماد الأمريكي والمُرخص لها منح شهادة " 9001 ISO " خاصة مع التطبيق المستمر للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو لكافة الإجراءات الخاصة بالارتقاء بمنظومة التشغيل وتطبيق المعايير الدولية لنُظم الجودة وضمان سلامة إجراءات التشغيل الآمن لكافة خطوط المترو كما تم عمل مراجعة لكافة انشطة الشركة المتعلقة بالتشغيل للتاكد من موافقتها لمعايير الأيزو الدولية.

وأشار الوزير إلى أنه أصدر توجيهات فورية لقيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الحصول على شهادة الأيزو في مجال الصيانة حتى تكون شهادة الأيزو شاملة لكافة عمليات الصيانة والتشغيل بما يضع شركة المترو في مصاف الشركات العالمية العاملة في مجال التشغيل والصيانة.