أخبار مصر | 'الأعلى للإعلام' يحقق في نشر 6 صفحات على فيس بوك أخبارًا مغلوطة عن كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الأعلى للإعلام' يحقق في نشر 6 صفحات على فيس بوك أخبارًا مغلوطة عن كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعًا؛ لاستكمال مناقشة تغطية وسائل الإعلام لأزمة فيروس كورونا.

وأوصت اللجنة بفتح تحقيق في الشكاوى الوارد إلى المجلس ضد 6 صفحات شخصية على موقع فيس بوك وواتس آب، نشرت أخبارًا مغلوطة حول اكتشاف إصابة بفيرس كورونا داخل مول سيتي ستار، والتي تجاهلت أن اشتباه الإصابة حدث في المبنى الإداري البعيد عن المول، مما سبب أضرارًا اقتصادية جسيمة للمول، بالإضافة إلى قيامها بالتحريض على عدم زيارة مول سيتي ستار.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد قرر من قبل توجيه عقوبة "لفت نظر" إلى 16 موقعًا إلكترونيًا وصفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومطالبتهم بعدم تكرار مخالفة قرارات المجلس والأكواد والمعايير المهنية، بشأن نشر أخبار حول وقوع إصابات بفيروس كورونا في مصر على غير الحقيقة.