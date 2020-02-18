أخبار مصر | 'الأعلى للإعلام' ينتهى من وضع قواعد منح التراخيص للمواقع الإلكترونية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الأعلى للإعلام' ينتهى من وضع قواعد منح التراخيص للمواقع الإلكترونية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت لجنة وضع قواعد التراخيص الإعلامية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، اجتماعًا لمناقشة القواعد الخاصة بتراخيص المنصات الإعلامية في ضوء القانون.

جاء الاجتماع بحضور عدد من الخبراء من جهاز تنظيم الاتصالات، وخبراء من منصات التواصل الاجتماعي العالمية، كما حضر محمد العمري، وكيل المجلس، وجمال شوقي ومجدي لاشين ونادية مبروك، وأعضاء المجلس، بالإضافة إلى المستشار القانوني للمجلس.

وانتهت اللجنة من وضع قواعد منح تراخيص المواقع الإلكترونية الإخبارية والإعلانية، كما انتهت من وضع قواعد تراخيص القنوات الفضائية بكافة أنواعها والصحف الورقية.

وتستكمل اللجنة اجتماعها الأحد المقبل؛ لمناقشة وضع قواعد منح تراخيص المنصات الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي الدولية، مثل فيس بوك ويوتيوب وانستجرام وتوتير، ومنصات البلات فورم "باشتراكات أو إعلانات".