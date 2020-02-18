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أخبار مصر | توقيع 8 بروتوكولات لتنفيذ خطة "تعزيز قيم المواطنة" بالمنيا

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شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، توقيع 8 برتوكول تعاون بين الوزارة وعدد من الجمعيات الأهلية الشريكة في تنفيذ خطة دعم وتعزيزقيم وممارسات المواطنة بمحافظة المنيا.
الجمعيات هي: الأورمان وصناع الحياة وجمعية الجيزويت والفرير للتنمية وجمعية بناء للتنمية والهيئة القبطية الإنجيلية وجمعية السامري الصالح للتنمية وجمعية الأسر المسلمة للتنمية وجمعية الخبر السار للتنمية، وحضر اللقاء اللواء أحمد جبريل سكرتير عام محافظ المنيا.

وقام بالتوقيع عن الوزارة، أيمن عبد الموجود، رئيس الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية، وعن الجمعيات رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الشريكة.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز قيم وممارسات المواطنة في محافظة المنيا وخاصة في الـ 44 قرية التي تعاني من التحديات الإجتماعية المتعلقة بالتعصب الديني والتطرف، وتسعى الجمعيات لتنفيذ عدة أنشطة وتدخلات اجتماعية واقتصادية وثقافية لنشر قيم التسامح وقبول الآخر.

وأشادت الوزيرة خلال كلمتها، بالدور المهم للجمعيات الأهلية في محاربة الفقر بأبعاده المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية باعتبارها شريك أساسي في كافة البرامج والمبادرات التي تتبناها الوزارة مثل مبادرات سكن كريم وحياة كريمة و2 كفاية.

وأضافت أن القطاع الأهلي المتمثل في الجمعيات والمؤسسات الأهلية، يعكس التنوع الديني والثقافي للمحافظة.

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وأوضحت أن الوزارة وضعت تلك الخطة بالتنسيق مع اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية التي تقوم بوضع الاستراتيجيات العامة والتنسيق بين الأطراف والمتابعة والتقييم، لضمان الوصول للأهداف، وكذلك مع الوزارات والهيئات الحكومية مثل وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والأوقاف والثقافة والشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة ومحافظة المنيا.

ونوهت بأن كل وزارة تضع الخطط التنفيذية وتوفير الميزانيات والكوادر البشرية اللازمة للتنفيذ وقد تم العمل حتى الآن في 27 قرية من ضمن 44 قرية التي تم استهدافها وقد شملت خطة العمل حوارات ولقاءات مجتمعية وأنشطة رياضية وفنية ومسابقات ثقافية تجمع كل المواطنين، لكسر العزلة المجتمعية التي صنعتها خطابات التعصب والتشدد الديني.

وأوردت أنه تم رصد تمويل يصل 12 مليون جنيه لتنفيذ التدخلات المطلوبة إلى جانب بعض الموارد التي تم تدبيرها من خلال الجمعيات الشريكة.

وفي كلمته أشار اللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد لمحافظة المنيا، نيابة عن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إلى أن مشروع المواطنة قد بدأ تنفيذه في محافظة المنيا على مرحلتين بالتعاون مع العديد من الوزارات.

ولفت إلى أنه لا بد من رفع الوعي لدى المواطنين بوحدتهم وعدم وجود فروق بينهم وهو ما يؤدي في النهاية إلى تحقيق الإسلام الاجتماعي بالمجتمع الأمر الذي يؤدي إلى دفع عملية البناء والتنمية.

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