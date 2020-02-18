أخبار مصر | توقيع 8 بروتوكولات لتنفيذ خطة "تعزيز قيم المواطنة" بالمنيا

الجمعيات هي: الأورمان وصناع الحياة وجمعية الجيزويت والفرير للتنمية وجمعية بناء للتنمية والهيئة القبطية الإنجيلية وجمعية السامري الصالح للتنمية وجمعية الأسر المسلمة للتنمية وجمعية الخبر السار للتنمية، وحضر اللقاء اللواء أحمد جبريل سكرتير عام محافظ المنيا.

وقام بالتوقيع عن الوزارة، أيمن عبد الموجود، رئيس الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية، وعن الجمعيات رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الشريكة.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز قيم وممارسات المواطنة في محافظة المنيا وخاصة في الـ 44 قرية التي تعاني من التحديات الإجتماعية المتعلقة بالتعصب الديني والتطرف، وتسعى الجمعيات لتنفيذ عدة أنشطة وتدخلات اجتماعية واقتصادية وثقافية لنشر قيم التسامح وقبول الآخر.

وأشادت الوزيرة خلال كلمتها، بالدور المهم للجمعيات الأهلية في محاربة الفقر بأبعاده المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية باعتبارها شريك أساسي في كافة البرامج والمبادرات التي تتبناها الوزارة مثل مبادرات سكن كريم وحياة كريمة و2 كفاية.

وأضافت أن القطاع الأهلي المتمثل في الجمعيات والمؤسسات الأهلية، يعكس التنوع الديني والثقافي للمحافظة.

Advertisements

وأوضحت أن الوزارة وضعت تلك الخطة بالتنسيق مع اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية التي تقوم بوضع الاستراتيجيات العامة والتنسيق بين الأطراف والمتابعة والتقييم، لضمان الوصول للأهداف، وكذلك مع الوزارات والهيئات الحكومية مثل وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والأوقاف والثقافة والشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة ومحافظة المنيا.