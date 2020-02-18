أخبار مصر | نائب وزير السياحة والآثار تعلن أهمية مشاركة مصر بمعرض بلجراد الدولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب وزير السياحة والآثار تعلن أهمية مشاركة مصر بمعرض بلجراد الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، إن معرض بلجراد الدولي للسياحة يُعد من المعارض المهنية الهامة التي تعزز من التواجد المصري على الخريطة السياحية الدولية.

جاءت تصريحات شلبي على هامش مشاركة مصر ممثلة في وزارة السياحة والآثار بوفد رسمي رفيع المستوى من القطاعين الحكومي والخاص، في فعاليات الدورة 42 لمعرض بلجراد الدولي للسياحة ITF، خلال الفترة من 20 وحتى 23 فبراير الجاري.

وتابعت، أن المعرض فرصة للتواصل المباشر مع القائمين على صناعة السياحة والطيران وشركاء المهنة للتعرف على مطالبهم ومقترحاتهم لدفع الحركة السياحية الوافدة للمقاصد السياحية المختلفة.

وأشارت شلبي، إلى أنه تم اختيار مصر لتكون الدولة الشريك (ضيف شرف) لدورة المعرض هذا العام، وهي مشاركة بالغة الأهمية ليس لدفع السياحة الوافدة إلى مصر من السوق الصربي فقط ولكن من الدول المجاورة والدول المشاركة في المعرض في دورته الحالية،

والمعرض يمثل أكبر تجمع سياحي في جنوب شرق أوروبا، ومستمر منذ أكثر من 40 عاما، وشهدت الدورة الماضية للمعرض مشاركة 880 عارضا من كبار منظمي الرحلات ووكلاء السياحة والسفر من 43 دولة، وحظى بحضور 58000 زائر من المهتمين والمتخصصين في مجال السياحة والسفر.