أخبار مصر | مصر تشارك كضيف شرف في معرض بلجراد الدولي للسياحة ITF  

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تشارك كضيف شرف في معرض بلجراد الدولي للسياحة ITF والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشارك مصر ممثلة في وزارة السياحة والآثار، بوفد رسمي رفيع المستوى من القطاعين الحكومي والخاص، في فعاليات الدورة 42 لمعرض بلجراد الدولي للسياحة ITF) Belgrade International Tourism Fair).

ويترأس الوفد، غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، وسيُعقد المعرض بالعاصمة الصربية بلجراد خلال الفترة من 20 وحتى 23 فبراير الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المعرض يعتبر ضمن خطة المعارض التي تشارك بها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

Advertisements

وتشارك الهيئة هذا العام في المعرض بجناح تبلغ مساحته 200 متر مربع، مصمم على شكل معبد فرعوني ومزود بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة؛ حيث تم وضع شاشات عرض كبيرة للترويج للمقاصد السياحية المختلفة.

ويشارك في الجناح المصري 16 عارضًا مصريًا يمثلون شركات سياحية وفنادق وشركات طيران، حيث سيقوم المشاركون بالجناح المصري بعرض المنتجات السياحية المختلفة.

وشاركت الوزارة، خلال الفترة الماضية، في عدد من المعارض السياحية المختلفة منها معرض Holiday World BIT بميلانو، والمعرض الدولي لرياضة الغوص Salon De Plongée بباريس.