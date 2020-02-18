أخبار مصر | فحص 341 ألف طفل ضمن مبادرة الاكتشاف المبكر لفقدان السمع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فحص 341 ألف طفل ضمن مبادرة الاكتشاف المبكر لفقدان السمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إجراء المسح السمعي لـ341 ألف و577 طفلا حديث الولادة، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، وذلك منذ انطلاق المبادرة.

وأوضحت الوزارة، أن المبادرة انطلقت من خلال 1364 وحدة ومكتب صحي في جميع محافظات الجمهورية لإجراء فحوصات الكشف السمعي للأطفال بدايةً من يوم الولادة وحتى 28 يومًا.

وأشارت إلى تحويل 3533 طفلًا لإعادة التقييم، حيث يعاد تقييم الطفل الذي يُكتشف أن حالته غير طبيعية من خلال إجراء اختبار تأكيدي وذلك بعد أسبوع من الفحص الأول في نفس الوحدة.

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