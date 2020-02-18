أخبار مصر | محافظة القاهرة تواصل حملاتها لرفع السيارات المتهالكة بشوارع العاصمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظة القاهرة تواصل حملاتها لرفع السيارات المتهالكة بشوارع العاصمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت شوارع القاهرة، عددًا كبيرًا من حملات رفع السيارات المهملة والمتروكة بالشوارع وإيداعها بمخازن المحافظة المخصصة لذلك، وفقا لتعليمات اللواء خالد عبد العال المحافظ.

وشملت الحملة، مناطق عين شمس وغرب مدينة نصر وحلوان وشارع سبيل الخازندار بالوايلي والسلام أول ومصر الجديدة وشارع الكندي مع شارع جسر السويس والبساتين، والأميرية وساحة أحمد زكي بعمارات خلف العبور ومنطقة كوبري الملك خالد وأول الأتوستراد بحي منشأة ناصر.

وأصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قرارًا برفع كل السيارات القديمة المهملة والمتروكة في الشوارع بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة وشرطة المرافق ووضعها في المخازن التى خصصتها المحافظة لذلك، وعدم الإفراج عنها إلا بعد تقديم مالكها الأوراق الخاصة بإثبات ملكيتها وسداد الغرامة الخاصة بها واتخاذ كافة الاجراءات القانونية والإدارية حيالها.

وأكد، أن هذه السيارات تؤدي إلى تشويه المظهر الجمالي بعد تراكم الأتربة والمخلفات عليها، بالإضافة إلى تحول معظمها لبؤر تجمع للقمامة ومأوى للكلاب والحيوانات الضالة والحشرات الأمر الذي يستدعي سرعة رفعها حفظًا على صحة المواطنين.

