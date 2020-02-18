أخبار مصر | شيخ الأزهر: على الإعلام مسئولية كبيرة للنهوض بأفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شيخ الأزهر: على الإعلام مسئولية كبيرة للنهوض بأفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أمس الاثنين، وفدا من الإعلاميين والصحفيين الأفارقة، بمقر مشيخة الأزهر الشريف.

وقال فضيلة الإمام الأكبر: إن الإعلام عليه مسئولية كبيرة في النهوض بالقارة السمراء، والمساهمة في تخفيف وتيرة العنف والتطرف ورفع مستوى الوعي بمخاطرهما لدى شعوب القارة، مشددًا على أن الأزهر يقوم بدوره في أفريقيا انطلاقا من واجبه تجاهها.

وأضاف أن الإعلام أهم مؤسسة تسهم في إنقاذ الشعوب حال الالتزام بالأخلاقيات الإعلامية المهنية، مشيدًا بعدد من التجارب الإيجابية التي ساعدت على تشكيل رأي عام مستنير وكان للإعلام دورا رئيسا فيها، وعلى العكس يمكنه الإسهام في تدمير الشعوب ونشر الخراب حال انحرافه عن المهنية والأخلاقيات.

وأوضح أن الأزهر يقوم بواجبه تجاه القارة الأفريقية، حيث يستقبل ما يزيد على 5 آلاف طالب أفريقي ويرسل العديد من القوافل الطبية والإغاثية لتقديم المساعدات اللازمة لشعوب القارة، إضافة إلى تدريب الأئمة الوافدين وإرسال الكثير من أبنائه كمبعوثين لنشر سماحة الإسلام ووسطيته بدول القارة.

وأعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم باستقبال فضيلة الإمام لهم، مؤكدين اعتزازهم بالأزهر وإمامه الأكبر، وتمسكهم بهويتهم الأفريقية، مطالبين بأن يكون للأزهر منصات إعلامية بكافة اللغات تسهم في تعزيز جهود الأزهر في مكافحة التطرف ونشر السلام في أفريقيا والعالم.