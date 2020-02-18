أخبار مصر | إدارة التدريب بالأزهر تنظم دورة في "مكافحة الفساد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إدارة التدريب بالأزهر تنظم دورة في "مكافحة الفساد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نظمت الإدارة العام للتدريب وتنمية المهارات بالأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، دورة تدريبية في مجال "مكافحة الفساد"، لتأهيل العاملين بقطاعات الأزهر المختلفة، والمناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية، حول تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد.
وأوضح الدكتور إسماعيل الحداد، الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، أن هذه الدورة تستهدف 25 متدربا كل أسبوع من العاملين بقطاعات الأزهر المختلفة، بمقر إدارة التدريب بمشيخة الأزهر.
وقال: إن الدورة تتضمن توعية المتدربين بمفهوم الفساد وأنواعه وأسبابه، ومظاهر الفساد ومخاطره، ومناقشة أوراق بحثية متعلقة بتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية، يحاضر فيها متخصصون من الرقابة الإدارية، والأكاديمية المهنية للمعلم، ومدير عام جودة التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية.
وتابع أن إدارة التدريب بالأزهر، تعمل على تنفيذ سلسلة من الدورات التدريبية في مكافحة الفساد، وأن هذه الدورات تأتي في إطار خطة الأزهر في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022، ومواءمتها لمبادئ النزاهة والشفافية في القطاعات والمؤسسات الحكومية المختلفة للحد من مخاطر الفساد.