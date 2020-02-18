أخبار مصر | إدارة التدريب بالأزهر تنظم دورة في "مكافحة الفساد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إدارة التدريب بالأزهر تنظم دورة في "مكافحة الفساد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت الإدارة العام للتدريب وتنمية المهارات بالأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، دورة تدريبية في مجال "مكافحة الفساد"، لتأهيل العاملين بقطاعات الأزهر المختلفة، والمناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية، حول تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد.

وأوضح الدكتور إسماعيل الحداد، الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، أن هذه الدورة تستهدف 25 متدربا كل أسبوع من العاملين بقطاعات الأزهر المختلفة، بمقر إدارة التدريب بمشيخة الأزهر.