أخبار مصر | إطلاق 59 قافلة طبية مجانية بـ25 محافظة حتى نهاية الشهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إطلاق 59 قافلة طبية مجانية بـ25 محافظة حتى نهاية الشهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إطلاق 59 قافلة طبية مجانية شاملة كافة التخصصات الطبية في الفترة من 17 إلى 29 فبراير الجاري.

وتأتي القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية، والمحرومة من الخدمات الطبية.

وقالت الوزراة في بيان اليوم الثلاثاء: إن المحافظات التي ستطلق بها القوافل: "الدقهلية، البحيرة، الوادي الجديد، المنيا، الجيزة، أسيوط، القليوبية، المنوفية، دمياط، الإسكندرية، مطروح، القاهرة، قنا، شمال سيناء، بني سويف، الإسماعيلية، أسوان، السويس، سوهاج، البحر الأحمر، الشرقية، كفر الشيخ، الفيوم، الغربية، جنوب سيناء. وأضافت أنه تم إطلاق 4 قوافل طبية يومي 17 و18 فبراير الحالي بمناطق الحفير مركز بلقاس بالدقهلية، وطرايمبا مركز دمنهور محافظة البحيرة، والأربعين 4 مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، وأولاد الشيخ مركز مغاغة محافظة المنيا.

وأشارت إلى إطلاق 4 قوافل طبية أخرى في مناطق منشأة كاسب مركز البدرشين محافظة الجيزة، التمساحية مركز القوصية محافظة أسيوط، ووداي ميعر وأبوحجاب مركز الطور محافظة جنوب سيناء، وقرنفيل مركز القناطر محافظة القليوبية، وذلك في يومي 18 و19 من الشهر الجاري. وتابعت أنه سيتم إطلاق 13 قافلة طبية يومي 19 و20 فبراير الحالي بمناطق طهواى مركز أشمون محافظة المنوفية، والرياض مركز كفر البطيخ محافظة دمياط، ومركز شباب محسن مركز المنتزة محافظة الإسكندرية، وبنجر 25 مركز حمام محافظة مطروح.

كما سيتم إطلاق القوافل بوجدة مركز باريس محافظة الوادي الجديد، والأسمرات 1 مركز المقطم محافظة القاهرة، والبحري قامولا مركز نقادة محافظة قنا، والمساعيد مركز العريش محافظة شمال سيناء، وشنرا مركز الفشن محافظة بني سويف، ومركز شباب أبوسلطان بفايد محافظة الإسماعيلية.

أيضًا تطلق القوافل في المحاميد مركز إدفو شرق محافظة أسوان، ومركز شباب عيون موسى مركز حي الجناين محافظة السويس، وكوم غريب مركز طما محافظة سوهاج.

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ونوهت بإطلاق 3 قوافل طبية أخرى في مناطق جزيرة الوراق بالوراق محافظة الجيزة، ورأس حدربة وحلايب مركز حلايب محافظة البحر الأحمر، والنحاسين مركز فاقوس محافظة الشرقة، وذلك في يومي 20 و21 من الشهر الجاري. ومن ناحيتها، لفتت الدكتورة وفاء الصادق، مديرة القوافل الطبية، إلى أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومي 21 و22 فبراير الحالي بمنطقتي الحارة مركز الواحات البحرية محافظة الجيزة، ووادي مندر مركز شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء.

وذكرت أنه سيتم إطلاق 5 قوافل أخرى في مناطق أبطوا مركز دسوق محافظة كفر الشيخ، ووحدتي مرسى علم وحماطة وأبوغصون مركز مرسى علم محافظة البحر الأحمر، وبرخيل مركز البلينا محافظة سوهاج، واللاهون محافظة الفيوم، وبلتان مركز طوخ محافظة القليوبية، وذلك في يومي 22 و23 من الشهر الجاري. واستكملت أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومي 23 و24 فبراير الحالي في منطقتي نجع العرب مركز دراو محافظة أسوان، ومركز طبي أبو صير حي المرج محافظة القاهرة.

وواصلت أنه سيتم إطلاق 5 قوافل في منشأة النصر مركز شربين محافظة الدقهلية، والدهب القبلية محافظة المنيا، والإنشاء مركز الرحمانية محافظة البحيرة، وأبوهريرة مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، ووحدتي النصر ك 85 وام الحويطات مركز سفاجا محافظة البحر الأحمر، وذلك في يومي 24 و25 من الشهر الجاري.

وأوردت أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومي 25 و26 فبراير الحالي في منطقتي كفر الرجالات مركز طوخ محافظة القليوبية، ووادي الشرفا 1 والشرفا 2 مركز شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء.

واستكملت أنه سيتم إطلاق 13 قافلة طبية في مناطق أولاد عمرو محافظة قنا، والنجيلة البحرية مركز النجيلة محافظة مطروح، وغيط النصارى محافظة دمياط، وبقسا مركز قويسنا محافظة المنوفية، وكفر الجزيرة مركز ناصر محافظة بني سويف، وأبوصير مركز برج العرب محافظة الإسكندرية.

وذكرت أنه سيتم إطلاقها بعثمان بن عفان مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، والشبيكة مركز كوم امبو محافظة أسوان، والدناقلة مركز المنشأة محافظة سوهاج، والأسمرات 2 مركز المقطم محافظة القاهرة، ومركز شباب الخواطرة مركز حي الجناين محافظة السويس، ووحدتي الزعفرانة وعرب عايش مركز رأس غارب محافظة البحر الأحمر، ووحدة المنشية مركز القنطرة غرب محافظة الإسماعيلية، وذلك يومي 26 و27 فبراير الحالي.



كما سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومي 27 و28 فبراير في منطقتي جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة، وإبراهيم حسن مركز أولاد صقر محافظة الشرقية، وأخيرًا 4 قوافل بمناطق رأس حدربة وحلايب مركز حلايب محافظة البحر الأحمر، ومحلة روح مركز طنطا ثان محافظة الغربية، ووادي سبيتة وخريزة مركز شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، والكراما مركز أجا محافظة الدقهلية، وذلك في يومي 28 و29 من الشهر نفسه.