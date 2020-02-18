أخبار مصر | مرشح على منصب نقيب المحامين يعد بإنشاء مستشفى بكل محافظة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرشح على منصب نقيب المحامين يعد بإنشاء مستشفى بكل محافظة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المحامي محمد مهران، المرشح على منصب نقيب المحامين، أن برنامجه يتضمن إنشاء كشوف في النقابة للمحامين الجدد في الجدول العام والابتدئي لدعمهم ماديا إن أمكن، من موارد النقابة، وتوفير فرص عمل لهم.

وأضاف، في بيان، اليوم الثلاثاء: "سوف أركز في دعم الأوضاع المعيشية للمحامين، وخاصة فيما يتعلق بالمحامي المتوفى أو المصاب أو المريض"، مؤكدا أن إجراءات حصول ذويه وأهله على التعويض والمعاش يجب أن تتم في أقصى سرعة.

ولفت، إلى أن موارد النقابة تكفي لأن يكون المعاش أو التعويض مجزي، يضمن للمحامين عيشة كريمة، ويحمي أسرهم من أي تقلبات.

وأكد "مهران"، أنه ضمّن برنامجه الانتخابي إنشاء مستشفى تابع لنقابة المحامين مركزي في كل محافظة، من خلال التنسيق مع مستثمرين وتسهيل حصولهم على التراخيص، وذلك بهدف توفير خدمة طبية متميزة للمحامين.