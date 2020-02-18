مصر | تأجيل طعن متهمي "ولاية داعش الصعيد" لـ17 مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل طعن متهمي "ولاية داعش الصعيد" لـ17 مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، ثاني جلسات الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريا بقضية ولاية "داعش الصعيد"، لجلسة 17 مارس المقبل، لاستكمال هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية الترافع فيها.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، أصدرت في 8 نوفمبر 2018، برئاسة المستشار معتز خفاجي، حكمها على 67 متهم، على خلفية اتهامهم بالقضية.

وقضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على 19 متهم، كما قضت بالسجن المشدد 15 سنة على 41 متهمين آخرين، وقضت بالسجن 5 سنوات على 6 متهمين أحداث "أطفال"، وبراءة متهم واحد في القضية.

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وكان النائب العام السابق، المستشار نبيل أحمد صادق، أحال المتهمين إلى المحاكمة، ومن بينهم 43 متهما محبوسا، و23 آخرين غيابيا.

وقالت النيابة: إن المتهمين أسسوا وتولوا وانضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.