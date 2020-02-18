مصر | ننشر صورة الطفل سائق الـ"توك توك" المقتول بالبدرشين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر صورة الطفل سائق الـ"توك توك" المقتول بالبدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت بوابة الخليج 365، على صورة الطفل المقتول والذي تم العثور على جثته أسفل كوبري المرازيق، بمركز البدرشين جنوب المحافظة.

واعترف المتهم بقتل سائق لـ"توك توك" لسرقته، بارتكابه الجريمة خلال التحقيقات التي أجريت معه بإشراف اللواء محمود السبيلي، مدير مباحث الجيزة، قائلًا: إنه خنق المجني عليه حتى فارق الحياة، وألقى بجثمانه قبل كوبري المزاريق دائرة مركز البدرشين.

وأضاف خلال التحقيقات، أنه قتل المجني عليه بقصد سرقة الـ"توك توك"، وعلل قيامه بإضرام النيران بالمركبة، لإخفاء معالمه، نظرا لكون المجني عليه من أهل بلدته.

ونجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في أقل من 4 ساعات في كشف ملابسات العثور على جثة السائق مقتولا أسفل كوبري المرازيق بنطاق مركز شرطة البدرشين، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد علاء فتحي، رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغ للرائد محمد طبلية، رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، من سائق، 49 سنة، بخروج نجله سائق "توك توك"، 14 سنة، للعمل عليه ملك أحد الأشخاص.

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