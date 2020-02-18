مصر | ننشر صورة الطفل سائق الـ"توك توك" المقتول بالبدرشين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر صورة الطفل سائق الـ"توك توك" المقتول بالبدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واعترف المتهم بقتل سائق لـ"توك توك" لسرقته، بارتكابه الجريمة خلال التحقيقات التي أجريت معه بإشراف اللواء محمود السبيلي، مدير مباحث الجيزة، قائلًا: إنه خنق المجني عليه حتى فارق الحياة، وألقى بجثمانه قبل كوبري المزاريق دائرة مركز البدرشين.
وأضاف خلال التحقيقات، أنه قتل المجني عليه بقصد سرقة الـ"توك توك"، وعلل قيامه بإضرام النيران بالمركبة، لإخفاء معالمه، نظرا لكون المجني عليه من أهل بلدته.
ونجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في أقل من 4 ساعات في كشف ملابسات العثور على جثة السائق مقتولا أسفل كوبري المرازيق بنطاق مركز شرطة البدرشين، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
وتلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد علاء فتحي، رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغ للرائد محمد طبلية، رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، من سائق، 49 سنة، بخروج نجله سائق "توك توك"، 14 سنة، للعمل عليه ملك أحد الأشخاص.
ووجه اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بالقطاع، بانتقال قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد محمد عبد الشكور، مفتش مباحث جنوب الجيزة، للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها وسرعة ضبط مرتكبيها.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، وبمشاركة ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.
وأفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، في وقت سابق بأن سائق الـ"توك توك"، المعثور على جثته، مقتولا أسفل كوبري المرازيق، بمركز البدرشين، جنوب المحافظة، يدعى محمد رضا، 14سنة، مقيم بمنطقة الشوبك، بنطاق المركز.
وأضاف المصدر -فضل عدم ذكر اسمه- أن المجني عليه عثر على جثته بها آثار خنق بالرقبة، أسفل كوبري المرازيق، وسرقة الـ"توك توك" قيادته.