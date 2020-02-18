مصر | حبس ربة منزل لحيازتها عملات أثرية بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس ربة منزل لحيازتها عملات أثرية بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قررت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، حبس ربة منزل 4 أيام، على ذمة التحقيقات، لحيازتها كمية كبيرة من العملات الأثرية في منطقة السلام، كما طالبت الأجهزة الأمنية بسرعة تحرياتها التكميلية حول نشاط المتهمة.
وأمرت النيابة العامة، بإرسال المضبوطات إلى لجنة فنية لفحصها؛ للتأكد من أثريتها.
البداية تعود عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده تمكن قوة أمنیة من مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ والمعینین كمین بلبیس بدائرة قسم شرطة السلام ثان من ضبط إ ا، 33 سنة، ربة منزل حال استقلالها میكروباص وبحوزتها 10 عملات معدنیة (یشتبه في أثریتها ـ إغریقیة).
كما ضبط بحوزتها 18 عملة معدنیة (یشتبه في أثریتها ـ إسلامیة)، و10 عملات معدنیة (یشتبه في أثریتها ـ عثمانیة)، و10 عملات معدنیة (یشتبه في أثریتها ـ فرنسیة)، و10 عملة معدنیة (یشتبه في أثریتها ـ العصر المالكي)، عملات معدنیة (یشتبه في أثریتها ـ العصر الروماني).
وعقب مناقشتها عن مصدر العملات المضبوطة بحوزتها اعترفت بتحصلها علیها من طلیقها عقب انفصالهما وأنها كانت في سبیلها للتصرف فیها بالبیع بمنطقة الحسین بدائرة قسم شرطة الجمالیة.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النیابة العامة التحقیق.