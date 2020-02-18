مصر | حبس ربة منزل لحيازتها عملات أثرية بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس ربة منزل لحيازتها عملات أثرية بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، حبس ربة منزل 4 أيام، على ذمة التحقيقات، لحيازتها كمية كبيرة من العملات الأثرية في منطقة السلام، كما طالبت الأجهزة الأمنية بسرعة تحرياتها التكميلية حول نشاط المتهمة.

وأمرت النيابة العامة، بإرسال المضبوطات إلى لجنة فنية لفحصها؛ للتأكد من أثريتها.

البداية تعود عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده تمكن قوة أمنیة من مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ والمعینین كمین بلبیس بدائرة قسم شرطة السلام ثان من ضبط إ ا، 33 سنة، ربة منزل حال استقلالها میكروباص وبحوزتها 10 عملات معدنیة (یشتبه في أثریتها ـ إغریقیة).