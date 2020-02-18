مصر | تأجيل أولى جلسات محاكمة زياد العليمي بقضية نشر أخبار كاذبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل أولى جلسات محاكمة زياد العليمي بقضية نشر أخبار كاذبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة عضو مجلس الشعب السابق، زياد العليمي، في القضية المتهم فيها بنشر أخبار كاذبة في لقاء تليفزيوني، إلى جلسة 25 فبراير الجاري، وذلك بناء على طلب هيئة الدفاع عنه.

وحضر جلسة اليوم "العليمي" محبوسا على ذمة القضية، وحضر معه هيئة الدفاع عنه وهم المحامين نجاد البرعي وأحمد فوزي وأحمد راغب وراجية عمران ومالك عدلي ومحمد عيسى السروي وياسر شكري ومحمود عباس.

وكما حضر الجلسة عدد من أعضاء الحزب الديمقراطي الاجتماعي، الذي ينتمي له "العليمي" وعدد من أصدقائه.

وطالب المحامون، بتأجيل القضية للاطلاع عليها حيث أنهم لا يعلموا التهم الموجهة إلى موكلهم بعد، وفض الأحراز والحصول على نسخة من ملف القضية والأحراز، وأيضا تمكين "العليمي" من الحصول على نسخة من القضية وتمكين محاميه من زيارته لمناقشته في القضية، وإخلاء سبيله على ذمة القضية لانتفاء مبررات حبسه الاحتياطي وحبسه على ذمة قضية أخرى وكذلك بسبب حالته الصحية التي تستدعي نقله للعلاج خارج السجن.