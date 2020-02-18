مصر | عاجل.. كشف ملابسات العثور على جثة سائق "توك توك" البدرشين

كشف ملابسات العثور على جثته

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، خلال أقل من 4 ساعات، في القبض على المتهم بقتل سائق "توك توك"، وأسفل كوبري المرازيق بنطاق مركز شرطة البدرشين، وأخطر اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد علاء فتحي، رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغ للرائد محمد طبلية، رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، من سائق، 49 سنة، بخروج نجله سائق "توك توك"، 14 سنة، للعمل عليه ملك أحد الأشخاص.

وأضاف البلاغ، أن والده قال إنه لدى تأخر ابنه خرج وأهليته للبحث عنه فعثر على الـ"توك توك" قيادة نجله بعد كوبري المزاريق دائرة المركز، وتبين له بعد ذلك أن المركبة بحوزة سائق 32 سنة، وقيامه بتقطيع المشمع الخاص بسقفها ومحاولة حرقه.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية بإشراف اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بالقطاع، وبمشاركة ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

وفي السياق ذاته، أفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، بأن سائق الـ"توك توك"، المعثور على جثته، مقتولا أسفل كوبري المرازيق، بمركز البدرشين، جنوب المحافظة، يدعى محمد رضا، 14 سنة، مقيم بمنطقة الشوبك، بنطاق المركز.

وقال في تصريحات إلى "الخليج 365": إنه تم تحديد هوية المتهم بارتكاب الجريمة، وجارٍ ضبطه، لمعرفة دوافعه حول الجريمة، مشيرا إلى أن التحريات الأولية، بينت أن السرقة الدافع وراء ارتكاب الجريمة.

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وأضاف المصدر - الذي فضل عدم ذكر اسمه- أن المجني عليه عثر على جثته بها آثار خنق بالرقبة، أسفل كوبري المرازيق، وسرقة الـ"توك توك" قيادته.

وعثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، على جثة سائق "توك توك" ملقاة أسفل كوبري المرازيق، بمركز البدرشين جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد علاء فتحي، رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة أسفل كوبري المرازيق بنطاق المركز.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بالقطاع بانتقال قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد محمد عبد الشكور، مفتش مباحث جنوب الجيزة، للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها وسرعة ضبط مرتكبيها.