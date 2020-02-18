مصر | لظروف حملها.. الدفاع يطالب بإخلاء سبيل المتهمة في أحداث مجلس الوزراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لظروف حملها.. الدفاع يطالب بإخلاء سبيل المتهمة في أحداث مجلس الوزراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب دفاع المتهمة الجديدة من الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة خلال جلسة إعادة إجراءات محاكمة 7 متهمين بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب، التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، بأجل مناسب لتمكينه من الإطلاع على أوراق القضية والاستعداد للمرافعة.

كما طالب الدفاع إخلاء سبيل المتهمة بأي ضمان تراه المحكمة، نظرًا لظروف الحمل التي تعاني منها موكلته.

