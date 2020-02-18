مصر | متهمة بـ"أحداث مجلس الوزراء" للنيابة: "محصلش"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متهمة بـ"أحداث مجلس الوزراء" للنيابة: "محصلش" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

المتهمة سارة جمال السيد،

رقم 182 بأمر الإحالة،

والصادر ضدها حكم غيابي بالسجن المؤبد، بالاتهامات المنسوبة إليها من قبل النيابة العامة، في أحداث مجلس الوزراء، فأنكرتها تمام قائلة "محصلش".

واجهت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة الجنايات، المنعقدة اليوم الثلاثاء،

وتعقد المحكمة بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة، لنظر جلسة إعادة إجراءات محاكمة 7 متهمين بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء".