مصر | النيابة تطالب بأقصى عقوبة للمتهمة الجديدة بـ"أحداث مجلس الوزراء"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تطالب بأقصى عقوبة للمتهمة الجديدة بـ"أحداث مجلس الوزراء" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت النيابة العامة من الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة، خلال جلسة إعادة إجراءات محاكمة 7 متهمين بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء"،

تطبيق نصوص مواد قانون العقوبات على المتهمة رقم 182، بأمر الإحالة، التي تدعى "سارة جمال السيد"، والصادر ضدها حكم غيابي بالسجن المؤبد وإصدار أقصى عقوبة عليها.

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