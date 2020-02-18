مصر | انطلاق مؤتمر "الدستورية العليا" للإعلان عن اجتماع المحاكم العليا الأفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق مؤتمر "الدستورية العليا" للإعلان عن اجتماع المحاكم العليا الأفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت الآن فاعليات المؤتمر الصحفي للمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، للإعلان عن اجتماع القاهرة الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقاهرة في صورته الرابعة خلال الفترة من 22 إلى 25 فبراير الجاري.

وقال المستشار بولس فهمي المتحدث الرسمي للمحكمة الدستورية، إنه سوف يشارك في أعمال الاجتماع رؤساء وأعضاء بتلك المحاكم والمجالس الدستورية العليا بسائر الدول الأفريقية إلى جانب مشاركة سفراء الدول المدعوة وعدد من الخبراء الدوليين والقضاة الدستوريين.

