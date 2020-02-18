مصر | استولى على 30 ألف لتر.. ضبط مدير محطة بنزين بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استولى على 30 ألف لتر.. ضبط مدير محطة بنزين بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة، اليوم الثلاثاء، من ضبط مدير محطة بنزين، من دون ترخيص، لتجميعه 30 ألف لتر بنزين وسولار، بما يقدر بـربع مليون جنيه، بمنطقة الجيزة، غرب المحافظة.

وتلقى اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطار من مدير مباحث التموين بالجيزة، بتمكن ضباط الإدارة من ضبط، مدير محطة بنزين "من دون ترخيص"، لتجميعه 30،000 لتر بنزين 92، وسولار"، من دون تعاقد مع الجهات المختصة للإتجار بها في السوق السوداء، قدرت بقيمة مالية 220 ألفا و500 جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.