مصر | رئيس مجلس الدولة يفتتح ورشة عمل "استطلاعات رأي مستخدمي المحاكم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس مجلس الدولة يفتتح ورشة عمل "استطلاعات رأي مستخدمي المحاكم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بالتعاون مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي، حول استطلاعات الرضا بين مستخدمي المحاكم.

وافتتح الورشة المستشار محمد حسام الدين، بمشاركة السيد جان باربيه ممثل الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.

و تناولت الورشة، تعريف أهداف وشروط إجراء استطلاعات الرأي بين مستخدمي المحاكم وعرض التجارب المختلفه التي قامت باجراء تلك الاستطلاعات، وكذلك المقترحات المثلي لمستخدمي محاكم مجلس الدولة، بهدف الوقوف علي المسائل التي تحتاج إلى تطوير وتسهيل عملية الوصول إلى المحاكم وتحقيق جودة العدالة وتقصير مدة نظر القضايا.