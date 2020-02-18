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مصر | النيابة: المتهمة الجديدة بـ"أحداث مجلس الوزراء" أخلت بالأمن العام

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تلا ممثل النيابة العامة أمام الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمقر المحاكمات في أكاديمية الشرطة، خلال جلسة إعادة إجراءات محاكمة 7 متهمين بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، قرار إحالة المتهمة رقم 182 التي تدعى "سارة جمال السيد"، والصادر ضدها حكم غيابي بالسجن المؤبد.
وقال ممثل النيابة، إن المتهمة ارتكبت جرائم تجمهر مخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات، ومنع قوات الأمن، من تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمد لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة. 

وتضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة، وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف، وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب من دون ترخيص.

كما تضمنت الشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري، وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين، التي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.

وكما تضمن قرار الاتهام، أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين طارق محمود محمد، ومدحت عبد الكريم عبد العزيز، وحسام الدين فتحي، وسكرتارية حمدي الشناوي.

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