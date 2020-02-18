مصر | النيابة تنتدب الطب الشرعي في واقعة العثور على جثة بالبدرشين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تنتدب الطب الشرعي في واقعة العثور على جثة بالبدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، بانتداب الطب الشرعي في واقعة العثور على جثة صبي عمره أقل من ٢٠ عامًا، مقتولا أسفل كوبري المرازيق بمركز البدرشين؛ للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وتشير التحريات الأولية، إلى أن السرقة الدافع وراء ارتكاب الجريمة.

وعثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على جثة طفل، وملقى أسفل كوبري المرازيق بمركز البدرشين بمحافظة الجيزة.

وكان الرائد محمد طبلية، رئيس مباحث قسم شرطة البدرشين، تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بالعثور على جثة صبي يعمل سائق "توك توك" ملقى أسفل كوبري المرازيق.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين العثور على جثة صبي، وبه آثار خنق في منطقة الرقبة، وتم تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

