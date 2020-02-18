مصر | سقوط تاجري مخدرات بحوزتهما كيلو هيروين في إمبابة

وأخطر اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكان اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارا من المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، بورود معلومات أكدتها التحريات للرائد محمد بهاء معاون مباحث القسم، بقيام شخصين بالإتجار في المواد المخدرة متخذين شقة مستأجرة بدائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية ضدهما، والتأكد من صحة المعلومات الواردة، أعدت القوات مأمورية لضبطهما برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم أمثل حرحش، وأمكن ضبطهما، داخل الشقة المستأجرة، وعثر بحوزتهما على (750 جراما لمخدر الهيروين، ومبلغ مالي، 3 هواتف محمولة).

وبمواجهتهما اعترفا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من حصيلة نشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.