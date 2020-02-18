مصر | الإدارية العليا ترفض التحاق طالبة بكلية التمريض

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإدارية العليا ترفض التحاق طالبة بكلية التمريض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
رفضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الثلاثاء، طعن طالبة دبلوم معهد تمريض على قرار استبعادها من الالتحاق بكلية التمريض بدمنهور؛ لإقامة دعواها بعد فوات المواعيد.
وتبين أن الطالبة تقدمت لمكتب تنسيق للقبول بكلية التمريض جامعة دمنهور، في العام الدراسي 2013-2014، إلا أنها كلما أدخلت بياناتها على الموقع الإلكتروني للتنسيق تقف المرحلة.
كما تبين أنه وبالتالي فإن الطاعنة تكون علمت علمًا يقينيًا –لا ظنيًا ولا افتراضيًا– بقرار عدم قبولها غضون شهر نوفمبر 2015 بعد انتهاء فترة تنسيق حملة الشهادات الفنية للعام الجامعي 2014-2015، وبالتالي الدعوي أقيمت عام ٢٠١٧ أى بعد الميعاد المقرر قانونًا.
وخلت الأوراق ولم تقدم الطالبة ما يفيد التزام جامعة دمنهور وكلية التمريض بها بقبول الطاعنة بالكلية سواء في العام الجامعي 2013-2014 وحتي تاريخه، ومن ثم ينتفي قيام القرار الإداري السلبي بالامتناع عن قبولها بالكلية.
وأقامت الدعوى طالبة حاصلة على شهادة دبلوم المعهد الفني للتمريض بمستشفى الحسين الجامعي عام ٢٠١٣٢٠١٤ وتقدمت بأوراق ترشحها لكلية التمريض، إلا أنها كانت كلما أدخلت بياناتها تقف المراحل، مما دعاها لإقامة طعن عام ٢٠١٧.