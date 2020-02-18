مصر | الإدارية العليا ترفض التحاق طالبة بكلية التمريض

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإدارية العليا ترفض التحاق طالبة بكلية التمريض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الثلاثاء، طعن طالبة دبلوم معهد تمريض على قرار استبعادها من الالتحاق بكلية التمريض بدمنهور؛ لإقامة دعواها بعد فوات المواعيد.

وتبين أن الطالبة تقدمت لمكتب تنسيق للقبول بكلية التمريض جامعة دمنهور، في العام الدراسي 2013-2014، إلا أنها كلما أدخلت بياناتها على الموقع الإلكتروني للتنسيق تقف المرحلة.