مصر | ننشر قرار إحالة 5 انتحلوا صفة رجال شرطة بالتجمع للجنح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر قرار إحالة 5 انتحلوا صفة رجال شرطة بالتجمع للجنح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
انتهت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، من إعداد أمر الإحالة الخاص بـ5 متهمين تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة سيارات النقل، كرهًا عن قائديها، عن طريق انتحالهم صفة رجال شرطة، بمنطقة التجمع الخامس، للمحاكمة أمام الجنح.
وتضمن أمر الإحالة، أن المتهمين هم كل من رمضان. ح، 34 سنة، عاطل، كريم. ح، 27 سنة، عاطل، علاء ج، 34 سنة، عاطل، ومقيم بولاق الدكرور بالجيزة، هاني. ح، 38 سنة، عاطل، ومقيم في العمرانية بالجيزة، "شقيق الأول"، فهد. ص، 29 سنة، عاطل، أقروا بارتكاب الوقائع خلال التحقيقات.
وقال المتهمون: "إن خطتهم في الإيقاع بالضحايا اعتمدت على طريقة انتحالهم صفة رجال شرطة حتى لا يشكوا في أمرهم حال استياقفهم، "كنا بنقول لهم إحنا مباحث"، وأن المتهم الأول والثاني خططا ودبرا لارتكاب الوقائع، حيث كانوا يختارون ضحاياهم عشوائيا قبل السطو عليهم والاستيلاء السيارات ومحتوياتها.
وأضافوا أن السيارة المستخدمة في تنفيذ الوقائع "ملك المتهم الثاني"، وأن حظهم العثر أسقطهم في قبضة الشرطة بعد تنفيذ واقعتين فقط، وأن الهواتف المحمولة والمبلغ المالي المضبوط بحوزتهم والذي يقدر بـ50 ألف جنيه، من متحصلات بيع حمولة "حلوى" كانت تقلها إحدى السيارات المستولي عليها.
وأضافوا أن السيارة المستخدمة في تنفيذ الوقائع "ملك المتهم الثاني"، وأن حظهم العثر أسقطهم في قبضة الشرطة بعد تنفيذ واقعتين فقط، وأن الهواتف المحمولة والمبلغ المالي المضبوط بحوزتهم والذي يقدر بـ50 ألف جنيه، من متحصلات بيع حمولة "حلوى" كانت تقلها إحدى السيارات المستولي عليها.