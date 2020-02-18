مصر | ننشر قرار إحالة 5 انتحلوا صفة رجال شرطة بالتجمع للجنح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر قرار إحالة 5 انتحلوا صفة رجال شرطة بالتجمع للجنح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، من إعداد أمر الإحالة الخاص بـ5 متهمين تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة سيارات النقل، كرهًا عن قائديها، عن طريق انتحالهم صفة رجال شرطة، بمنطقة التجمع الخامس، للمحاكمة أمام الجنح.

وتضمن أمر الإحالة، أن المتهمين هم كل من رمضان. ح، 34 سنة، عاطل، كريم. ح، 27 سنة، عاطل، علاء ج، 34 سنة، عاطل، ومقيم بولاق الدكرور بالجيزة، هاني. ح، 38 سنة، عاطل، ومقيم في العمرانية بالجيزة، "شقيق الأول"، فهد. ص، 29 سنة، عاطل، أقروا بارتكاب الوقائع خلال التحقيقات.