مصر | ضبط عامل بحوزته 18 ألف كتاب أزهري دون تصريح بالقاهرة

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وفي سياق آخر، أغلقت المصنفات أيضا 2 من المقاهي الكائنة بدائرة قسم شرطة البساتين، لعرض القائمين عليها مصنفات سمعية وبصرية دون ترخيص ودون الحصول على موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية، بمنطقة البساتين. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تمكن ضباط مباحث المصنفات الفنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط عامل بمخزن كتب لحيازته على 185790 كتابا تعليميا أزهريا خاص بالمعاهد والمدارس الأزهرية دون تصريح من الجهات المعنية بدائرة قسم الشرابية.