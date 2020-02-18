شكرا لقرائتكم خبر عن رفع تذكرة الزيارة والكشف ببنها الجامعي للضعف.. ومطالب بوقف القرار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر مجلس إدارة مستشفي بنها الجامعي رفع تذكرة الزيارة والكشف بالعيادات الخارجية من 5 إلى 10 جنيهات، وهو الأمر الذي تسبب في مطالبات المواطنين والأهالي على المستشفى بوقف الزيادة واستمرار ثمن التذكرة على القيمة القديمة دعمًا لمحدودي الدخل وغير القادرين، وهم أغلب المستفدين من خدمات المستشفى.

من جانبه، أشار الدكتور مصطفى القاضي، عميد كلية طب بنها ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إلى أن قرار رفع السعر هو قرار مجلس الإدارة وتمت الموافقة عليه لتنظيم عملية الدخول والخروج والتخفيف من الكم العددي الهائل الذي يصاحب أي مريض داخل المستشفى، ويؤدي إلى الزحام والتكدس، وتم اعتماده من مجلي الجامعة برئاسة الدكتور جمال السعيد.

Advertisements

وأوضح الدكتور عمرو الدخاخني، مدير المستشفى للشؤون العلاجية، أن القرار الأخير بزيادة تذكرة الكشف العيادات الخارجية والزيارة من 5 جنيهات إلى 10 جنيهات صادر من مجلس إدارة المستشفيات، ومعتمد من مجلس جامعة بنها، مؤكدًا أنه لا يمس الخدمات المجانية التي تقدمها المستشفى في حالات الطوارئ والاستقبال فكل الحالات في الاستقبال والطوارئ مجانية في نسبة كبيرة من خدمات المستشفى، وهناك إعفاءات تصل إلى 50% في بعض الخدمات الغير مجانية لحالات غير القادرين.

تذكرة زيارة مستشفى بنها الجامعى

وأضاف الدخاخني أن القرار الأخير يهدف لتحسين الخدمة بالمستشفى في ظل ارتفاع تكاليف صيانة ومستلزمات الأجهزة الطبية، ويهدف لتحسين الأداء وتطوير المستشفى، مشيرًا إلى أنه لا يوجد مكان خدمة طبية حكومية أو جامعي يتعامل حاليًا بتذكرة 5 جنيهات، مشددًا أن التذكرة لا علاقة لها بكل الخدمات التي تقدمها المستشفى مجانًا للمرضى والأهالي المترددين على المستشفى، منوهًا إلى إعفاء الغير قادرين من الرسوم في حالة الكشف في العيادات الخارجية ودخول الزيارة بشكل مجاني لجميع حالات الطوارئ والحوادث.

جدير بالذكر أن قرار رفع تذكرة الزيارة للمستشفى، قابله حالة من الغضب الشديد بين المترددين على المستشفى، مؤكدين أن رفع سعر التذكرة بنسبة 100%، هو نوع من التعسف والمغالاه في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها الأهالي.

وقالت نبيلة إبراهيم محمود، ربة منزل، إن رفع سعر التذكرة بهذا الشكل لم يراعي البعد الاقتصادي لذوي المرضى الذين يترددون على المستشفى، مطالبة بإعادة النظر فيها مرة أخرى، رأفة بالأهالي.