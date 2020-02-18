شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة التنمية الصناعية: «60٪ من الحاصلين على الأراضي سماسرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس مجدي غازي، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن «الحاصلين على الأراضي الصناعية بالمحافظات والمناطق الصناعية أغلبهم سماسرة وتجاوزت نسبتهم 60٪»،؜ مؤكداً أن «الخريطة الصناعية والتقديم على تلك القطع إلكترونياً ساهم في القضاء على السماسرة»، مشيراً إلى أن المعروض من تلك القطع تجاوز عدد المتقدمين.

جاء ذلك خلال مشاركة «غازي» في المنتدى الأول لبوابة خدمات تنمية الأعمال، الذي نظمته جمعية المستثمرين بالسادات بالتعاون بين مصر وألمانيا.

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وطالب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، جمعيات المستثمرين بفتح وحدات إلكترونية لمساعدة المستثمرين على التقدم إلكترونياً على قطع الأراضي نظراً لعدم معرفة البعض بطرق التقديم وهو ما كشفه الإعلان الأخير، حيث تقدم عدد أقل من المطروح من قطع الأراضي، مشيراً إلى أن الهيئة هي المحامي عن المستثمرين والتقديم إلكترونياً قضى على التقاء مقدم الخدمة مع طالبها للقضاء على أبواب الشبهة والفساد.

رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقدم الدعم الكامل للمستثمرين بمصر ويشجع الاستثمار، مؤكدًا أن الدولة وضعت خطة لجلب المستثمرين من الخارج لضخ استثماراتهم داخل مصر.

من جهته، لفت المهندس عرفات راشد، رئيس جمعية المستثمرين بمدينة السادات، إلى أن «الدولة قطعت شوطاً كبيراً في تقديم خدماتها الصناعية للمستثمرين وهناك بعض المشاكل في منطقة المطورين والأخطاء الصغيرة سوف يتم حلها من قبل الدولة»، مؤكداً أن طموحات المستثمرين أكبر من إمكانياتهم لذلك تقف جمعية المستثمرين بجوارهم والتقائهم بالمسؤولين لسماعهم وحل مشاكلهم.

ونظمت جمعية مستثمري مدينة السادات بمحافظة المنوفية، برئاسة عرفات راشد، المنتدى الأول لبوابة خدمات تنمية الأعمال، بمقر جمعية المستثمرين بمدينة السادات، لتدشين البرنامج المصري الألماني لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحضور يونس نجيب، مدير مشروع تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمهندس مجدي غازي، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدد من ممثلي الشركات والهيئات الاستثمارية والمتخصصة في مجالات التنمية الصناعية.