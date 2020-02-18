شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع طفل مصاب بالتوحد إثر سقوطه من مركز تأهيل ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى الطفل يحي أحمد شتا «مريض بالتوحد»، مصرعه أثناء محاولة علاجه من نزيف وكسر بالجمجمة، أصيب بها بعد سقوطه من مركز تأهيل سلوكي بالدور الثاني في برج السلام بحي الشرق ببورسعيد.

وقال هاني الجبالي، المحامي، وشاهد الواقعة، إنه «مساء، أمس الاثنين، تصادف وقوفي وصديقي أحمد باسم أسفل برج مجمع السلام لنفاجئ بطفل جميل مريض بالتوحد يسقط فوق رؤوسنا من نافذة مركز تأهيل سلوكي في الدور الثاني بمجمع السلام».

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وتابع «الجبالي»: «كنت بأموت حرفيًا من الهلع والتوتر، وأنا باطلب النجدة وبأصرخ في كل الناس زي المعتوه في وسط الطريق بعد ما ولاد الحلال نقلوا الطفل في سيارة خاصة على مستشفى آل سليمان».

واستكمل: «وصلت النجدة وبعدها حضر مجموعة من ضباط مباحث قسم الشرق والمديرية وطلعنا الشقة اللي وقع منها الطفل عشان نمنع المسؤولين من الهرب،

ومن المعاينة تبين أن المركز عبارة عن شقة خالية من أي ملامح تأمين أو معايير سلامة، ومستوى ارتفاع نوافذها لا يتجاوز 70سم، ولا توجد أقفال على الشبابيك الألمونيوم المفتوحة، ويوضع تحتها كراسي، وتوجد عاملة رعاية واحدة، وثلاث مشرفات موجهات سلوك».

يشار إلى أن المركز مؤسسة مُشهرة برقم 10 لسنة 2017 تحت رعاية وإشراف مديرية التضامن الاجتماعي، فيما تحفظت الشرطة على العاملة والمشرفات، وحررت محضر بالحادث وأحالته للنيابة.