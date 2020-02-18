شكرا لقرائتكم خبر عن «رفض مغادرتها والعودة لبلاده».. قصة عشق سائح ألماني لمدينة دهب (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جاء سائحا يبحث عن جمال الشرق وسحر الطبيعة والغوص في أعماق البحر، ينتظر انتهاء إجازته ليعود لأهله وأصدقائه في ألمانيا بالذكريات الجميلة وصور الطبيعة، يحكي لهم عن جمال الشرق وسحر الطبيعة، ولكن فجأة تبدل كل شيء بمدينة دهب في جنوب سيناء.. إنه روبرت ستيفن وليمسون، الذي غير اسمه ليصبح عبدالله يوسف على، والمعروف باسم يوسف في دهب.

رفض يوسف مغادرة دهب والعودة مرة أخرى لألمانيا، وقام بعمل مشروع صغير عبارة عن صناعة الأرز باللبن وبيعه على دراجته على الشاطئ، ثم سافر لأداء العمرة بعد تمكنه من جمع ثمنها.

تواصلت «المصري اليوم» مع عبدالله يوسف عبر «واتس آب» في المملكة العربية السعودية، ووجه الشكر لكل من ساعدوه في مدينة دهب للقيام بالعمرة، ورفض التقاط صور له في المدينة وفي مكة معتقدا أنه لايجوز ذلك في مكة والمدينة، مؤكدا أنه سيعود مرة أخرى بعد العمرة لمدينة دهب.

سائح ألماني يعتنق الإسلام بمدينة دهب