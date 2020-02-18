شكرا لقرائتكم خبر عن مترو الأنفاق يحصل على «الأيزو» في المُراقبة والتحكم بالتشغيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة النقل حصول الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق على شهادة «9001 ISO» في جودة عملية المُراقبة والتحكم في التشغيل لأول مرة منذ بدء تشغيل مترو الانفاق في عام 1987 لتكون شركة المترو هي أول وسيلة نقل جماعي سككي في مصر تحصل على هذه الشهادة العالمية في مجال إدارة التشغيل بما يجعل الشركة في مصاف الشركات الكبرى المشغلة لخطوط المترو.

من جانبه، قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن حصول الشركة على هذه الشهادة تجسيد لنجاح الدولة المصرية في تطوير منظومة النقل الجماعي في مصر، مشيرًا إلى أنه تم منح الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو هذه الشهادة العالمية بعد عمل المراجعة والفحص في وجود خُبراء أجانب عن شركة «SIS» ذات الاعتماد الأمريكي والمُرخص لها منح شهادة «9001 ISO» خاصة مع التطبيق المستمر للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو لكافة الإجراءات الخاصة بالارتقاء بمنظومة التشغيل وتطبيق المعايير الدولية لنُظم الجودة وضمان سلامة إجراءات التشغيل الآمن لكافة خطوط المترو.

وأضاف «الوزير» أنه تمت مراجعة كافة أنشطة الشركة المتعلقة بالتشغيل للتأكد من موافقتها لمعايير «الأيزو» الدولية، مشيرًا إلى أنه أصدر توجيهات فورية لقيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الحصول على شهادة «الأيزو» في مجال الصيانة «حتى تكون شهادة الأيزو شاملة لكافة عمليات الصيانة والتشغيل بما يضع شركة المترو في مصاف الشركات العالمية العاملة في مجال التشغيل والصيانة».