شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: رياح وأمطار وطقس بارد غدًا (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، الأربعاء، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، بارد على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء.

وهناك أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال الصعيد، متوسطة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ورعدية على السواحل الشمالية الغربية.

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ويتوقع الخبراء رياحًا معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، نشطة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، ومثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية بجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون: القاهرة «10- 17»، الإسكندرية «12 – 18»، قنا «9- 22»، الأقصر «12- 22»، أسوان «13 – 23».