شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للانتخابات»: فوز «أبوالعينين» بمقعد «النواب» في الجيزة.. والإعادة في «ملوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الانتخابات التكميلية لمجلس النواب، عن دائرتي الجيزة وملوي في المنيا، والتي أجريت على مقعديهما الانتخابات التكميلية بعد وفاة شاغليهما، حيث أعلنت الهيئة فوز المرشح محمد أبوالعينين بمقعد دائرة الجيزة بعدد أصوات بلغ ٣٦.٢١٣ صوت، فيما حصل منافسه هشام بدوي على ٦٩١١، وحصل المرشح مجدي السيد ياسين على ٢٧٣ صوتًا، بينما تجري الإعادة بدائرة ملوي.

وقال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الدستور والقانون أناط بالهيئة الوطنية للانتخابات الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية، حيث أشرفت الهيئة على الانتخابات التكميلية لمجلس النواب عن دائرتي الجيزة بمحافظة الجيزة، وملوي في محافظة المنيا بعد وفاة شاغليهما، طبقًا لكتاب رئيس مجلس النواب الذي تلقته الهيئة.

وأضاف إبراهيم، خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، الثلاثاء، أن الانتخابات جرت بالنظام الفردي بدعوة الناخبين للاقتراع لانتخاب نائب لكل دائرة على أن تكون مدة النائب الفائز استكمالا لمدة سلفه، مشيرًا إلى أن العمل انتظم في جميع اللجان بمتابعة من المهتمين بالحدث سواء من الإعلام أو المنظمات الدولية، لافتًا إلى أنه بفحص التظلم الذي تقدم به أحد مرشحي دائرة الجيزة، قررت الهيئة قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعًا.

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وأوضح أن عدد الناخبين المقيدين في دائرة الجيزة ٢٦٦٣٩٦، وبلغ عدد الحاضرين ٤٤٨٩٦ ناخب، بنسبة ١٦.٨٥%، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة ٤٣٩٦٩ صوتًا، بنسبة ٩٧.٢٧%، وبلغت عدد الأصوات الباطلة ١٢٢٧ بنسبة ٢.٧٣%.

فيما بلغ عدد الناخبين المقيدين في كشوف الناخبين بدائرة ملوي ٤٤٤٧٦٧ ناخبًا، وبلغ عدد الحاضرين ٧٩.٧٣٣ ناخب بنسبة ١٧.٩٢%، وبلغت عدد الأصوات الصحيحة ٧٧.٠٢٨ صوت، بنسبة ٩٦.٦١%، وبلغ عدد الأصوات الباطلة ٢٧٠٥ أصوات، بنسبة ٣.٣٩%.

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: «أما في دائرة ملوي، حصل المرشح عبدالله خليفة على ١٠٤٢٤ صوتًا، فيما حصل أحمد جمال ٩٩٩٨ وحصل زاهر ناجح قليني على ٥٨١٣ صوتًا، وحصل أسامة عبدالشكور على ٨٩١٦، وصلاح مطر على ٧٥٣٧، والمرشح محمد أبوزيد رشدان ٢٦٦٤٢، وشنودة بولس بلاوي ٧٦٩٨، حيث من المقرر أن تجري جولة الإعادة بين عبدالله خليفة، ومحمد رشدان، في الخارج يومي ٦ و٧ مارس، ويومي ١٠ و١١ مارس في الداخل.

كانت الانتخابات التكميلية جرت بدائرة الجيزة على مستوى 87 لجنة فرعية، يشرف عليها 115 قاضيًا، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرة 266 ألفًا و396 ناخبًا، بينما جرت الانتخابات في دائرة ملوي بالمنيا على مستوى 153 لجنة فرعية، يشرف عليها 182 قاضيًا، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت 444 ألفا و867 ناخبًا.