شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وصلة رقص شرقي بمدرسة ثانوية بالمنوفية.. قرارات رادعة من «التعليم» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
صرح مختار شاهين، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، بأنه تمت إقالة مدير مدرسة الفاروق عمر الثانوية بنين بمدينة السادات من منصبه، وتحويل 15 مدرسًا وموظفًا للتحقيق، في واقعة رقص طلاب أحد الفصول على موسيقى المهرجانات ومشاهدتهم لفقرة رقص شرقي تؤديها راقصة على السبورة الذكية أثناء اليوم الدراسي.
وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أنه تقرر فصل 20 طالبًا بمدرسة الفاروق عمر، 3 أيام من قبل المدرسة، بالإضافة إلى فصل 15 يومًا من قبل الإدارة في تلك الواقعة.
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