شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الدقهلية: نقل القمامة للمدفن الصحي يوميًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية على تكثيف سيارات نقل القمامة لنقل المتولد اليومى من المخلفات ونقلها من نقاط التجميع إلى المدفن الصحى بقلابشو للتخلص منها بشكل آمن.

جاء ذلك خلال اجتماع «الشيخ»، الثلاثاء، مع لجنة وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة والهيئة العربية للتصنيع والمكلفة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بمعاينة كافة مصانع تدوير القمامة بالمحافظة للوقوف على الكفاءة الفعلية لها وتحديد الية تطويرها وذلك بعد توقف شركة إيكارو العاملة في مجال تدوير والتخلص الآمن من المخلفات.

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وناقش نائب المحافظ خلال الاجتماع الموقف الحالي لمصانع تدوير القمامة وطاقتها الاستيعابية لاستقبال المتولد اليومي من القمامة وآلية تطويرها لتطابق المواصفات العالمية.

وشدد على مسؤولي الهيئة العربية للتصنيع بتكثيف سيارات نقل المتولد اليومي من النقاط الوسيطة المؤقتة بمعرفة الهيئة إلى المدفن الصحي لحين الانتهاء من تطوير البنية الاساسية لمنظومة المخلفات الصلبة حتي لا تتأثر منظومة النظافة بالمحافظة.

وأكد «الشيخ» أنه تم توجيه رؤساء المراكز والمدن بأنحاء المحافظ لتوزيع فرق العمل لنقل القمامة يوميا وبشكل منتظم من الشوارع للنقاط الوسيطة التي تم تحديدها تمهيدا لنقلها فورا للمدفن الصحى بقلابشو حتى يشعر المواطن بتحسن ملحوظ في منظومة النظافة.

الجدير بالذكر أن اللجنة قامت بمعاينة مقالب القمامة القديمة الموجودة ببعض مراكز المحافظة لوضع خطة لنقلها إلى المدفن الصحي أو تأهيلها والاستفادة من أرض المقالب العشوائية في مشروعات للنفع العام.