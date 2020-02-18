شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولو «الاستثمار القومي» يشيدون بأعمال الحماية من أخطار السيول بالقصير (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع المياه الجوفية من تنفيذ ثلث أعمال تنمية وحماية مدينة القصير من أخطار السيول، والتي تشمل إقامة قناة صناعية بوادي النخيل وبحيرة صناعية بوادي النخيل والحاجز الترابي لها وحاجز ترابي بوادٍ فرعي وبحيرة صناعية والحاجز الترابي لها.

وأشاد مسؤولو بنك الاستثمار بحجم الأعمال التي تمت خلال الثلاثة شهور منذ بدء العمليات بتاريخ ٢٠١٩/١١/٦، حيث تبلغ نسبة التنفيذ الفعلية ٣٢٪.

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فيما تفقد أسامة عبدالستار عبدالوهاب، وكيل بنك الاستثمار القومي، والمهندسة إيمان المصري، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بمصلحة الري، والمهندسة مها عبدالسلام إبراهيم، مدير عام المتابعة، والمهندس أشرف حداد، مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية والصحراء الشرقية بالغردقة، وأطقم إشراف العمليات بالمرور على أعمال الحماية من أخطار السيول الجاري تنفيذها بمدينة القصير، وإنشاء عدد ٥ بحيرات والحواجز الترابية لها- عدد 2 سد- عدد ٢ قناة صناعية- عدد ١ حاجز ترابي للوقوف على موقف التنفيذ للعمليات.

وأكد بيان لقطاع المياه الجوفية أن المهندس أشرف حداد، مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بالبحر الأحمر، أكد أن عمليات الحماية والتنمية بنطاق مدينة القصير ضمن مشروعات المرحلة الثانية من منظومة الحماية من أخطار السيول بالبحر الأحمر.

وتشمل المشروعات التي سيتم تنفيذها إنشاء 2 بحيرة صناعية للتخزين وحاجز ترابي خلف كل بحيرة وقناة صناعية بوادي النخيل وبحيرة صناعية وحاجز ترابي خلف البحيرة بوادي العنز وبحيرة صناعية وحاجز ترابي بوادي القصير وسد إعاقة بوادي أم لصيفه وحاجز ترابي وحاجز بوادٍ فرعي خلف موقع الحفر.

كان الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، قد أكد أن المرحلة الثانية لأعمال الحماية من أخطار السيول بمدن محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر بقيمة تقديرية 1.325 مليار جنيه بمدن (القصير – رأس غارب – مرسى علم – طابا – نويبع – الطور).

اعمال مشروعات المرحلة الثانية من الحماية من اخطار السيول بالقصير في البحر الأحمر

اعمال مشروعات المرحلة الثانية من الحماية من اخطار السيول بالقصير في البحر الأحمر

اعمال مشروعات المرحلة الثانية من الحماية من اخطار السيول بالقصير في البحر الأحمر