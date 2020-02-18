شكرا لقرائتكم خبر عن شرطي شجاع كاد يفقد حياته ثمنًا لأداء الواجب (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في موقف بطولي وشجاع، تصدى أحد أفراد الشرطة لاثنين من اللصوص، عقب قيامهما بسرقة إحدى السيدات باستخدام مركبة «توك توك» وكاد يفقد حياته ثمنًا لإقدامه في أداء الواجب.

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وجاء في بيان وزارة الداخلية، الثلاثاء، أنه «حال سير إحدى السيدات بالطريق العام دائرة قسم شرطة البساتين، قام شخصان يستقلان مركبة «توك توك» بخطف هاتفها المحمول ولاذا بالفرار فاستغاثت بالمارة، وعلى الفور قام مساعد الشرطة رضا سيد إبراهيم موسى، من قوة مديرية أمن القاهرة والمعين خدمة بذات المنطقة، بالتصدي لمركبة «التوك توك» لاستيقافها وضبط مستقليها، فقام قائد المركبة بصدمه محاولًا الفرار، مما أسفر عن إصابة مساعد الشرطة بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج».

وتابع البيان: «بينما تمكن فردا شرطة من قوة مباحث قسم شرطة البساتين والمعينان بخدمة الطوف الأمني بطريق الأوتوستراد بدائرة القسم، من ضبط المتهمين (عاطلين – مقيمان بدائرة قسم شرطة المعصرة)، وبحوزتهما (الهاتف المحمول المستولى عليه)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وصدمهما لمساعد الشرطة خشية ضبطهما، وبسؤال المجني عليها اتهمتهما بسرقتها».

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.