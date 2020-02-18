شكرا لقرائتكم خبر عن تجريبيًا.. تقديم إقرار ضريبة الأجور والرواتب إلكترونيًا خلال إبريل المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية البدء في تقديم إقرار ضريبة الأجور والرواتب إلكترونيًا، عن طريق موقع المصلحة على شبكة الإنترنت تجريبيًا، خلال إقرار شهر إبريل المقبل، وذلك للتأكد من نجاح التجربة تمهيدا لتقديمه بشكل إلزامي إلكترونيًا، الفترة المقبلة.

وقال رضا عبدالقادر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس المصلحة، في بيان، الثلاثاء، إن «هذا الإجراء يأتى استكمالاً لمنظومة ميكنة الإقرارات الضريبية»، مضيفا أن إقرار ضريبة الأجور والرواتب سيكون ربع سنوي، يقدم كل ثلاثة شهور، ويتم في نهاية العام تقديم جميع التسويات، لافتا إلى أنه سيتم أيضًا تقديم التسويات إلكترونيًا.

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وتهيب مصلحة الضرائب بالممولين سرعة التسجيل بموقع الخدمات الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية www.incometax.gov.eg للاستفادة بهذه الخدمة.

وأوضح «عبدالقادر» أن الأشخاص الاعتبارية، ممثلة في شركات الأموال وشركات الأشخاص، ملتزمة بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، وفقا للقرار الوزاري رقم 358 لسنة 2019 حتى نهاية إبريل 2020.

كما يتم تقديم نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة إلكترونيًا من خلال موقع الخدمات الإلكترونية طبقًا للقرار الوزارى 643 لسنة 2019.

أما بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، فيتم تقديم إقراراتهم الضريبية خلال هذا الموسم ورقيًا أو إلكترونيًا حتى نهاية مارس 2020.